Sakarya'da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi

Sakarya ve çevre illerden gelen itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğüne ait arazözler de ulaşabildikleri alanlarda soğutma ve söndürme işlemi yapıyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin de etkisiyle Geyve'nin Taşoluk, Kozan, Bozören ve Bayat mahallelerinin üst kısımlarındaki ormanlık alanlarda zaman zaman yükselen alevlere ekipler müdahalede bulunuyor.

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