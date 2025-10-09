Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da elektrikli bisiklet ve kamyonet hırsızlığına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde elektrikli bisiklet ve kamyonet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:38 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:38
        Sakarya'da elektrikli bisiklet ve kamyonet hırsızlığına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde elektrikli bisiklet ve kamyonet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı yerlerden elektrikli bisiklet ve inşaat işleri yapan firmaya ait kamyonetin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Elektrikli bisikleti, kamyonetin çalındığı yerde bulan ekipler, incelemeler sonucu şüphelilerin kimliğini belirledi.

        Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda O.K. (23) ve Y.K. (21) gözaltına alındı, çalıntı kamyonet ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Elektrikli bisiklet ve kamyonet, sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

