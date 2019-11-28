Sapanca Yanık Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor

Sapanca Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından Yanık Mahallesi yağmur suyu kanal ve yol düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sapanca ilçesinde merkez ve kırsal ayırımı yapılmaksızın sürdürülen yol çalışmalarında bir yandan parke taşı döşeme, stabilize yol yapımı diğer yandan da bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fikri Ayanoğlu, ilçe genelinde çalışmaların mahalle ve sokaklarda devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fikri Ayanoğlu, “Alt yapı çalışmalarımızı tamamladık ve yağmur suyu kanal yapımına başladık. Yanıkköy içi yağmur suyu kanal çalışmasının 650 metresi tamamlamış olup geri kalan 500 metre için çalışmalar devam etmekte. 2 bin 950 metre uzunluğundaki YanıkDibektaş Mahallesi bağlantı yoluna 4 bin 870 ton stabilize malzeme serimi olup düzenlemesi tamamlandı. Fen işleri ekibi olarak büyük bir özveriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için imkanlarını seferber eden Fen İşleri Müdürlüğü olarak birçok alanda düzenlemeler yapıyoruz. Vatandaşlardan kendi alanı ile ilgili olarak gelen talep ve şikâyetleri de en kısa sürede cevaplayıp çözüme kavuşturan ekiplerimiz, İlçemizin tüm mahallelerinde gece gündüz demeden görev yapıyoruz” dedi.

SAKARYA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:22

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