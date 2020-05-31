Yangını söndüren itfaiyeciler, çatıdaki kediyi de kurtardı

<br>Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan yavru kediyi de kurtardı. <br>Adapazarı'nın Yağcılar Mahallesi Düzgün Sokak´taki Adnan Özhan´a ait tek katlı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, buzdolabının elektrik aksamında başlayan yangın, bir anda tüm evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülürken ev ise kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında dışarı çıkarak, kendisini kurtaran kadın, evinin yanması nedeniyle sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, fenalaşan kadına ambulansta müdahalede bulundu. Çatıda mahsur kalan yavru kedi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında evde bulunan Kur´an-ı Kerim´in ise yanmaması dikkat çekti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ<br>2020-05-31 16:08:18<br>

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