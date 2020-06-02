Define için yerin 35 metre altına indiler Jandarmaya yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şırnaklı şehit ailesi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor - ŞIRNAK

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda gece vakti kazı yaparak define arayan ve 35 metre yerin altına inen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi Yemişen mevki'inde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli define avcısı gece saatlerinde kazı yapıyordu. Yine geç saatlerde ormanlık bölgede kazı yaptıkları alana giden O.G. ve S.A. isimli şüpheliler kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yapılan incelemelerde definecilerin yaklaşık 35 metre derinliğinde, tabanda ise 4 metre genişliğinde tünel kazdıkları belirlendi. Tünelin 3 aylık çalışma sonucu kazıldığı öğrenildi. Definecilerle birlikte kazıda kullanılan jeneratör, hava hortumu ve kazı aletlerine de el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.