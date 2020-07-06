Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (4)

<br>KİMYASAL ATIKLAR İMHA EDİLECEK<br>Sakarya´nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından kimyasal atıklar, toplandı. Bölgeden 2 günde toplanan 5 kamyon dolusu kimyasal atığın, Kocaeli´de bulunan tesiste imha edileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU<br>2020-07-06 17:36:57<br>
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