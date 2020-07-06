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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (4)

DHA

Havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı (4)

<br>KİMYASAL ATIKLAR İMHA EDİLECEK<br>Sakarya´nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından kimyasal atıklar, toplandı. Bölgeden 2 günde toplanan 5 kamyon dolusu kimyasal atığın, Kocaeli´de bulunan tesiste imha edileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU<br>2020-07-06 17:36:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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