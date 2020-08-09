Trafik ışıklarında 2 kişiyi öldürdü, tutuklandı 



Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER(Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Erenler ilçesinde, ağabeyinin kayınbabası, kayınvalidesi ve baldızını silahla ateş ederek yaraladığını öğrenerek yola çıkan, kırmızı ışıkta yavaş kalkış yaptığını öne sürdüğü sürücü ve aynı araçta bulunan kişiyi öldüren Mümin Çiftçi tutuklandı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde, Sakarya´nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi´nde meydana geldi. Serkan Çiftçi, eski nişanlısı Merve Nimet Ş.´nin (24) nişanlandığını öğrendi. Tabancasını yanına alan Serkan Çiftçi, genç kızın evini bastı. Serkan Çiftçi, tabancasını ateşleyerek Merve Nimet Ş., annesi Melahat Ş. (44), babası Kurtuluş Ş. ve genç kızın yeni nişanlısı Hüseyin D.´yi (26) vurdu. Yaralanan 4 kişi tedaviye alınırken, Serkan Çiftçi olayın ardından kaçtı.

Merve Nimet Ş.´nin kız kardeşiyle evli olan Mümin Çiftçi, ağabeyi Serkan'ın, baldızını, kayınvalidesi ve kayınpederini vurduğunu öğrenince aracıyla olay yerine gitmek için yola çıktı. Mümin Çiftçi, Küpçüler Mahallesi´ne geldiğinde, kırmızı ışıkta duran araç sürücüsü Resul Ankıt´ın (26) yavaş kalkış yapmasına sinirlendi. Aracından inen Mümin Çiftçi, Resul Ankıt ve yanındaki Davut Bilgin´i (29) silahla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından yakalanan Mümin Çiftçi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mümin Çiftçi tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR

2020-08-09 12:01:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.