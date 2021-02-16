Buz gibi suda yüzdüler



Murat HAZER/KARAPÜRÇEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Erenler ilçesinde yaşayan iki arkadaş, kar yağışı altında buz gibi suda yüzdü.

Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi´nde yaşayan Çetin Pekbal ve İsmail Can, Uludere Barajı'nda buz gibi suda yüzdü. Dondurucu soğuğa ve kar yağışına aldırış etmeyen iki arkadaş, önce şınav çekerek ısındı sonra da buz gibi suya girerek yüzdü. İki arkadaş daha sonra barajın kenarında çiftetelli oynadı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karapürçek Murat HAZER

2021-02-16 14:31:38



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