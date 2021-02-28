Sakarya’da afet farkındalık seferberliği başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılı “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirlenmişti. Bu kapsamda Sakarya genelinde “Afet Eğitim Seferberliği” eğitimleri pandemi kuralları çerçevesinde başlatıldı.

“Türkiye Afet Eğitim Yılı” kapsamında 2021 yılı boyunca yürütülecek eğitim faaliyetleri ve farkındalık çalışmaları Kamu Kurum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve Özel Kuruluşlarla tam bir işbirliği içerisinde Sakarya’da başlatıldı. Afet farkındalığı oluşturulması konusunda başlatılan seferberlik kapsamında Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından ilçe kaymakamlıkları öncülüğünde, afet farkındalık eğitimleri verilecek.

26 Şubat Cuma günü Karasu ilçesi Merkez Camii’nde AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş tarafından cami cemaatine ilk afet farkındalık eğitimi verildi. Verilen eğitim, merkezi sistem ile ilçedeki tüm camilerdeki vatandaşlara da dinletildi.

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