Sakarya´da sokaklar sessizliğe büründü

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Onur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)ÇOK yüksek risk kategorisindeki Sakarya´da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kent sessizliğe büründü.

Koronavirüs vaka sayısı artışı nedeniyle kentte pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam edildi. Çok yüksek riskli iller grubunda yer alan kentte polis ekipleri yaşanan vaka artışı nedeniyle denetim ve kontrollerini artırarak sürdürüyor. Kısıtlama nedeniyle sessizliğe bürünen sokaklar ve caddeler dronla havadan görüntülendi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Onur GÜDEN

2021-03-07 14:40:49



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