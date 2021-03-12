Sakarya’da 2 günde meydana gelen 17 kazada 5 kişi yaralandı Trafik polislerince 300 bin TL ceza kesilirken, 42 araçta trafikten men edildi

Sakarya’da son 2 günde meydana gelen toplam 17 trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, trafik polislerince yapılan uygulama ve denetimler kapsamında 300 bin 349 TL para ceza kesilerek 42 araç ise trafikten men edildi.
Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 910 Mart tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Sakarya’da İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde meydana gele toplam 17 kazada 5 kişi yaralandı. Trafik polislerince gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde ise son 2 günde toplam 300 bin 349 TL para cezası kesildi. Kusurlarından dolayı ise 42 aracın trafikten men edildiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.