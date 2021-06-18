SASKİ ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor

SASKİ ekipleri, Yağmursuyu Şebeke Bakım ve Görüntüleme İşi programı dahilinde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde temizlik çalışmaları program süresince devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Kanalizasyon ve Yağmursuyu hatlarının yoğun olduğu alanlarda suda erimeyen kağıt havlu, ıslak mendil ve yemek yağlarının donarak kabuklaşmasından kaynaklı kanalizasyon hattının belirli noktalarında tıkanıklık oluşturmakta. Bu münasebetle belirli aralıklarla, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları SASKİ tarafından temizleniyor.

SASKİ tarafından yapılan açıklamada, “2021 yılı Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebeke Bakım ve Görüntüleme İşi programı dahilinde, bin adet yağmursuyu ızgarası temizliği 144 bin 627 metre kanalizasyon hattı ve 44 bin 380 metre yağmursuyu hattı olmak üzere toplamda 189 bin metre görüntülü temizliği ve hatların deforme olan kısımları tespit edilerek şebeke bakım ve onarımları yapılacaktır. Ekiplerimiz Hacıoğlu Mahallesinde kanalizasyon, yağmursuyu şebeke bakım ve görüntüleme işi çalışmalarına devam etmektedir. Program dahilinde yağmursuyu ızgarası ve kanalizasyon, yağmursuyu görüntülü şebeke temizliği; Erenler Hacıoğlu ve Bağlar Mahalleleri, Adapazarı Tepekum, Yenigün Mahalleleri. Serdivan Bahçelievler ve İstiklal Mahallelerinde devam edecektir” denildi.

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