Sakarya, Karabük ve Bolu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 819 kişiye 723 bin 245 lira para cezası

AA

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Ekipler, 12-16 Nisan'da 19.00-05.00 saatlerinde tedbirlere uymayan 336, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 347 olmak üzere 683 kişiye 592 bin 920 lira para cezası kesti.

Karabük'te 16-19 Nisan'da kısıtlama ve tedbirleri ihlal eden 60 kişiye 54 bin, Bolu'da ise 76 kişiye 76 bin 325 lira idari para cezası uygulandı.

Buna göre, söz konusu 3 ilde toplamda 819 kişiye 723 bin 245 lira para cezası kesildi.