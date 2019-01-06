Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Trabzonspor'da Juraj Kucka'nın sakatlanması moralleri bozdu. Akşam idmanında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Slovak orta saha, hastaneye kaldırıldı. Aynı mevkide oynayan Ogenyi Onazi'nin sezonu kapatmasının ardından, Kucka'nın da sakatlık yaşaması Bordo-Mavili yönetimi ve teknik heyeti endişelendirdi. Tecrübeli oyuncunun durumunun ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ