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        Haberler Dünya Şam'da İsrail protestosu | Dış Haberler

        Suriye'nin başkenti Şam'da İsrail saldırıları protesto edildi

        3 ayı aşkın süredir Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, son dönemde Suriye'nin güneyindeki Dera iline yönelik saldırılarda bulunuyor. Şam'da toplanan Suriye halkı, İsrail'in Dera'ya saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:45 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:45
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        Şam'da İsrail protestosu
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        Suriye'nin başkenti Şam'da halk, İsrail'in, Dera ilinin Kuye köyüne yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla gösteri gerçekleştirdi.

        Göstericiler, ellerinde, "Bölünmenin her türlüsüne hayır", "Toprağımız ganimet değil, canlarımız ucuz değil", "Bedenlerimizin kalıntılarıyla bile bölünmeye karşı savaşacağız", "Tüm işgal biçimlerine hayır" ve "Boykot et, diren" yazılı Arapça ve İngilizce dövizler taşıdı.

        Gösteriye katılan Dima Musa, AA muhabirine, İsrail'in son aylarda Suriye'ye yönelik artan saldırılarını kınadığını söyledi.

        Uluslararası toplumun bu işgale karşı acil harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Musa, "Açıkça görülüyor ki mevcut tepkiler yetersiz kalıyor. İsrail, komşu ülkelerde daha fazla toprak işgal etmeye ve bölgede kaos yaymaya devam edecek." dedi.

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        Musa, İsrail'in Gazze, Filistin ve Güney Lübnan'daki eylemlerine de dikkati çekerek, uluslararası toplumun sessiz kalmasını eleştirdi.

        Musa, "Öncelikli talebimiz, İsrail işgalinin durdurulması ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanmasıdır. Suriye hükümetinin, BM Güvenlik Konseyinde İsrail'in saldırılarını ele almak üzere özel bir oturum talep etmesi gerekmektedir." diye konuştu.

        İsrail, 25 Mart'ta, Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne top ve tank atışları düzenlemiş, saldırıda 4 sivil hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

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