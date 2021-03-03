Samandıra'da mini zirve

Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile Teknik Direktör Erol Bulut, idman sahasında ayaküstü mini bir zirve yaptı. Emre Belözoğlu haraketli bir şekilde konuşurken, Erol Bulut daha çok dinlemede kalmayı tercih etti. 15 dakikası basına açık olan idmanda taktik çalışma ve çift kale maç yapıldı. Gustavo ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

CANER ERKİN'E AF YOK

Fenerbahçe'de Caner Erkin belirsizliği sürüyor. Tecrübeli futbolcuya şu an için bir af kararı gözükmüyor. Trabzonspor maçının kafilesinde yer almayan Caner Erkin hafta sonuna kadar takımdan ayrı çalışacak. Fenerbahçe kurmayları hafta sonu Caner Erkin ile ilgili bir karar verecek.