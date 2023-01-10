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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Samet Akaydın ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'un Milli stoperi Samet Akaydın ile 3,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Habertürk TV'ye konuşan Samet Akaydın, "Futbola yeniden başlamış gibiyim. Çok büyük başarılar elde etmek istiyorum" dedi

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    28 yaşındaki stoper dün akşam Adana Demirspor'un Başakşehir'e 2-1 yenildiği maçın ardından İstanbul'da kaldı.
  • Fenerbahçe Samet Akaydın transferini bitirdi! Samet Akaydın bonservisi ne kadar, sözleşmesi kaç yıllık? - Son dakika Fenerbahçe transfer

    Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Samet Akaydın Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. 
  • Fenerbahçe Samet Akaydın transferini bitirdi! Samet Akaydın bonservisi ne kadar, sözleşmesi kaç yıllık? - Son dakika Fenerbahçe transfer

    Milli futbolcunun Fenerbahçe'nin 15 Ocak Pazar günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.
  • Fenerbahçe Samet Akaydın transferini bitirdi! Samet Akaydın bonservisi ne kadar, sözleşmesi kaç yıllık? - Son dakika Fenerbahçe transfer

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  • Fenerbahçe Samet Akaydın transferini bitirdi! Samet Akaydın bonservisi ne kadar, sözleşmesi kaç yıllık? - Son dakika Fenerbahçe transfer

    "Futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum. Başarılı olmak için çok çalışacağım."
  • Fenerbahçe Samet Akaydın transferini bitirdi! Samet Akaydın bonservisi ne kadar, sözleşmesi kaç yıllık? - Son dakika Fenerbahçe transfer

    Kariyerinde Sancaktepespor, Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor formaları giyen Samet Akaydın bu sezon 17 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. 28 yaşındaki stoper, dün Adana Demirspor'un Başakşehir'e 2-1 yenildiği maçta takımının tek golünü atmıştı.

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