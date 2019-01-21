Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Tecrübeli hocanın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Maça iyi başlayamadık, ortada bir oyun oldu. İkinci yarıda gerçekten mükemmele yakın oynadık, sahanın her yerinde baskı yaptık. Kenar ortalarından çok pozisyon bulduk. Golü keşke daha önce atsaydık. Özellikle Umut'un kafa vuruşu gol olsaydı oyun farklı yere giderdi. Maçın analizini yaparken insanlar ikinci yarıdaki değişiklikleri, çift forvete dönüşümüzü görürler umarım. Kenar ortalarla çok pozisyon bulduk."

"TRANSFER TAHTASI KAPALI, SAHA AÇIK"

"Sakho 8 haftadır sakattı, 20-25 dakika oynayabildi. Elimizde tek santrfor Umut var, o da elinden gelenin en iyisini yaptı. O bölgede zorlanıyoruz. Şu an transfer tahtası kapalı, saha açık. Umarım ikisi de açık olur"