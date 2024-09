Şampiyon boksörlerden down sendromlu bireylere anlamlı ziyaret! - Diğer Haberleri

Şampiyon boksörlerden down sendromlu bireylere anlamlı ziyaret! WBC Türkiye'nin şampiyon boksörleri ve yöneticileri, Şişli'de bulunan Down Cafe'de görev yapan down sendromlu bireyleri ziyaret etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.09.2024 - 13:22 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:22 facebook

