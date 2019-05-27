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"Şampiyon" küme düştü

AA

Bursaspor'un Spor Toto Süper Lig'i 16. sırada tamamlayarak küme düşmesiyle ilk kez şampiyonluk yaşamış bir kulüp bir alt lige düşmüş oldu

Bursaspor

Ligin son haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor, bu sonuca rağmen Göztepe'nin kendi sahasında MKE Ankaragücü'nü aynı skorla yenmesiyle küme düşmekten kurtulamadı.

Göztepe bu galibiyetle puanını 38'e yükseltti ve rakibinin bir puan gerisinde kalan son "Anadolu şampiyonu" yeşil-beyazlılar, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile beraber bir alt lige düştü.

TARİHTE İLK KEZ "ŞAMPİYON" KÜME DÜŞTÜ

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyon olan Bursaspor, Türk futbol tarihinde "Dört büyükler" dışında bu başarıya ulaşan 5. takım unvanını almıştı.

Ertuğrul Sağlam yönetiminde tarih yazan yeşil-beyazlı ekip, aynı zamanda Trabzonspor'un dışında şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyan ikinci ekip olmuştu.

Bu şampiyonluğun ardından bir türlü istikrarını tekrar yakalamayan Bursa ekibi, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da son haftada lige tutunmuştu.

Yine bu sezonda son haftalara kadar düşme potasından kurtulamayan Bursaspor, bu kez aynı senaryoyu yazamadı ve ligi 16. sırada tamamlayarak bir alt lige düştü.

Alınan bu kötü sonuçla, ilk kez şampiyonluk yaşamış bir kulüp Türk futbol tarihinde kümeye düşmüş oldu.

56 YILLIK TARİHİNDE İKİNCİ "KABUS"

Süper Lig'in 2003-2004 sezonunu 40 puan toplayarak 16. sırada bitiren Bursaspor, tarihinde ilk kez küme düşmüştü.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren yeşil-beyazlılar, iki sezonluk alt lig macerasının ardından tekrar Süper Lig'e yükselmişti.

Bu "kara" sezonun ardından yaşadığı "kabusu" bir kez daha gören Bursaspor, bu kez 37 puan toplayarak o sezondan daha kötü bir yıl geçirdi ve 56 yıllık tarihinde ikinci kez bu başarısızlığını yineledi.

MESUT BAKKAL KURTARAMADI

Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Mesut Bakkal, Bursaspor'u küme düşmekten kurtaramadı.

Bakkal yönetimindeki yeşil-beyazlılar, oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

GOL YOLLARINDAKİ SIKINTI BELİRLEYİCİ OLDU

Bursaspor'un kümeye düşmesindeki en belirleyici unsurlardan biri gol yollarındaki sıkıntısı oldu.

Çıktığı 34 maçta rakip fileleri sadece 28 kez havalandıran yeşil-beyazlılar, en az gol atan takım olarak ligi noktaladı.

Maç başına 0,8 gol ortalamasıyla oynayan Bursaspor, en son 16 takımlı 1993-1994 sezonu 26 golle tamamlayarak bu ortalamanın altında kalmıştı.

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