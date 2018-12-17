UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti... Hiçbir takım kendi grubunda oynadığı bir takımla ve aynı ülkenin takımları birbirleriyle eşleşemedi. Grup liderleri son 16 turunun ilk maçlarını 12-13 Şubat'ta deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 19-20 Şubat'ta kendi sahalarında oynayacaklar.

İŞTE EŞLEŞMELER

Schalke - Manchester City

Atletico Madrid - Juventus

Manchester United - PSG

Tottenham - Borussia Dortmund

Lyon - Barcelona

Roma - Porto

Ajax - Real Madrid

Liverpool - Bayern Münih

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ