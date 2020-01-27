Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerAjans Haberleri

Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
AA

Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Güzelyalı Mahallesi'nde bara girmek isteyen Hakan K, (29) kardeşi Erkan K. (27) ve Yaşar B. (29) ile Emrah Ş. (28) ve kardeşi Gürkan Ş. (23) arasında yan bakma meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan K. bıçakla kardeşlere saldırdı.

Kavgada Erkan Ş. ve kardeşi Gürkan Ş. her iki bacağından, engel olmak isteyen Yaşar B. de kolundan yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şişli'de iki otomobil kundaklandı
AJANS HABERLERİŞişli'de iki otomobil kundaklandı
Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası davasında müştekilerin beyanları alındı
AJANS HABERLERİAnkara'daki yüksek hızlı tren kazası davasında ...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu'da temaslarda bulundu - TEKİRDAĞ
AJANS HABERLERİTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu'da temaslarda ...
Kilis gastronomisiyle adından söz ettirmek istiyor
AJANS HABERLERİKilis gastronomisiyle adından söz ettirmek istiyor
Karabük'te orman üretimi 1 milyon metreküpün üzerine çıkacak
AJANS HABERLERİKarabük'te orman üretimi 1 milyon metreküpün üzerine ...
Ceren Özdemir ölümünün 52. gününde anıldı
AJANS HABERLERİCeren Özdemir ölümünün 52. gününde anıldı
Bursa'daki iş bırakma eylemi sonlandırıldı
AJANS HABERLERİBursa'daki iş bırakma eylemi sonlandırıldı
Erzincan'daki Ergenekon davasının müştekisine FETÖ'den hapis
AJANS HABERLERİErzincan'daki Ergenekon davasının müştekisine ...
Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı
AJANS HABERLERİSakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının ...
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ülkesini suçlayan Suudi Arabistan'a "Kaşıkçı cinayetini" hatırlattı:
AJANS HABERLERİİran Dışişleri Bakanı Zarif, ülkesini suçlayan Suudi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X