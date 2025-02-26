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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Elektrikli battaniye faciası | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Elektrikli battaniye faciası!

        Samsun'da, elektrikli battaniyeden çıkan yangında yaralanan 88 yaşındaki Seher Demirtaş, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 07:55 Güncelleme: 26.02.2025 - 07:55
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        Elektrikli battaniye faciası!
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        Samsun’un Kavak ilçesi Aşağıçirişli Mahallesi'nde 12 Şubat'ta akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seher Demirtaş (88) yatağındaki elektrikli battaniyeden çıkan yangında yanarak yaralandı.

        KOMŞULARI FERYADINA KOŞTU

        İHA'daki habere göre yaşlı kadının feryadı üzeri yakınları yardımına koştu. Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Seher Demirtaş, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Samsun
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