Lastiği patlayan tomruk yüklü kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

SAMSUN'dalastiğipatlayan tomruk yüklü kamyonetin devrilmesiyle sürücü İbrahim Kara yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara kara yolu, Gürgendağ mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi´nden yüklenen tomrukları taşıyan İbrahim Kara idaresindeki 55 EG 044 plakalı kamyonet, şehir merkezine doğru seyir halindeyken sol arka lastiği patladı ve yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Tomruklar yola savrulurken, araçta sıkışan sürücü Kara, çevredekiler ve gelen ekiplerin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Kara, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayı gördüğünü söyleyen Mehmet Yılmaz, "Yolu seyrediyordum. Tomruk yüklü bu aracı görünce 'Güm' diye bir ses geldi. Baktım sağa sola savruldu ve bariyerlere vurdu. Tomruklar yola savruldu. Sürücüsü içindeydi. Zorla çıkarttık. Ambulansı aradık" dedi.