Samsunspor´da istifa

SüperLig ekiplerinden Samsunpor´da Genel Müdür Soner Soykan, istifa ettiğini açıkladı.

Soner Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsunspor´da gurur, onur ve şerefle yürüttüğüm Genel Müdürlük görevinden bugün itibarıyla Yüksel Başkanımıza da bilgi verip bize ve Samsunspor´a kattıkları için teşekkür ederek ayrılmış bulunmaktayım" dedi.

Süper Lig´e 11 yıl aradan sonra yükselen Samsunspor, oynadığı 7 maçta 1 puan toplayarak 30 yıl mücadele ettiği Süper Lig´de en kötü sezon başlangıcına imza attı.