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        Samsunspor´da istifa

        SüperLig ekiplerinden Samsunpor´da Genel Müdür Soner Soykan, istifa ettiğini açıkladı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:12 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:15
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        Samsunspor´da istifa
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        SüperLig ekiplerinden Samsunpor´da Genel Müdür Soner Soykan, istifa ettiğini açıkladı. 

        Soner Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsunspor´da gurur, onur ve şerefle yürüttüğüm Genel Müdürlük görevinden bugün itibarıyla Yüksel Başkanımıza da bilgi verip bize ve Samsunspor´a kattıkları için teşekkür ederek ayrılmış bulunmaktayım" dedi.

        Süper Lig´e 11 yıl aradan sonra yükselen Samsunspor, oynadığı 7 maçta 1 puan toplayarak 30 yıl mücadele ettiği Süper Lig´de en kötü sezon başlangıcına imza attı.

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