Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama SAMSUN'da,'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan Eyüp Fidan, tutuklandı. Fidan, görüntülenmemek için de elleriyle yüzünü kapattı.

SAMSUN'da,'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan Eyüp Fidan, tutuklandı. Fidan, görüntülenmemek için de elleriyle yüzünü kapattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda 26,38 gram esrar, 36 sentetik hap, 0,31 gram pregabalin etken madde ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Olayla ilgili Eyüp Fidan, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fidan, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Bu sırada Fidan'ın, görüntülenmemek için yüzünü elleriyle kapattığı görüldü.