Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

        SAMSUN'da,'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan Eyüp Fidan, tutuklandı. Fidan, görüntülenmemek için de elleriyle yüzünü kapattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 13:59 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'da,'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan Eyüp Fidan, tutuklandı. Fidan, görüntülenmemek için de elleriyle yüzünü kapattı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda 26,38 gram esrar, 36 sentetik hap, 0,31 gram pregabalin etken madde ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Olayla ilgili Eyüp Fidan, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fidan, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Bu sırada Fidan'ın, görüntülenmemek için yüzünü elleriyle kapattığı görüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        MHP Samsun İl Başkanı Mucur, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        MHP Samsun İl Başkanı Mucur, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Samsun'da GES projesi ile 1500 evin elektriği Yabancılar Çarşısı'nın çatısı...
        Samsun'da GES projesi ile 1500 evin elektriği Yabancılar Çarşısı'nın çatısı...
        1 günde 2 kez intihara kalkıştı, polis kurtardı; o anlar kamerada
        1 günde 2 kez intihara kalkıştı, polis kurtardı; o anlar kamerada
        Samsun'da 1 kilo 275 gram esrar ele geçirildi
        Samsun'da 1 kilo 275 gram esrar ele geçirildi
        Samsun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
        Samsun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
        Bafra'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bafra'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı