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        Husumetlisini vurarak yaraladı

        SAMSUN'daE.D. (24), husumetlisi H.K.'yi (29) bacağından tabanca ile vurarak yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:40
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        Husumetlisini vurarak yaraladı
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        SAMSUN'daE.D. (24), husumetlisi H.K.'yi (29) bacağından tabanca ile vurarak yaraladı.

        Olay, 2 gün önce Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; E.D., husumetlisi H.K.'yi bacağından tabanca ile vurdu. H.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Çalışma başlatan polis, dün sabah şüpheli ile yanındaki arkadaşı S.T.A.'yı (21) gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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