Samsun'da güven huzur uygulaması yapıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde emniyet tarafından güven huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde emniyet tarafından güven huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama kapsamında ilçe genelinde, mahalle ve caddelerde şüpheli araç ve kişileri denetledi.
Çalışmada 35 araç kontrol edildi, 113 kişinin GBT sorgusuna bakıldı, 1 araçta bıçak ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi, sürücü hakkında işlem yapıldı.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.