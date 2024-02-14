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        Samsun'da güven huzur uygulaması yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde emniyet tarafından güven huzur uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 08:57 Güncelleme: 14.02.2024 - 08:59
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        Samsun'da güven huzur uygulaması yapıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde emniyet tarafından güven huzur uygulaması gerçekleştirildi.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama kapsamında ilçe genelinde, mahalle ve caddelerde şüpheli araç ve kişileri denetledi.

        Çalışmada 35 araç kontrol edildi, 113 kişinin GBT sorgusuna bakıldı, 1 araçta bıçak ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi, sürücü hakkında işlem yapıldı.

        Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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