        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsunspor, Kouadou Jaures Assoumou ile "prensipte" anlaştı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransa Ligue 2 takımı ESTAC Troyes'te forma giyen Kouadou Jaures Assoumou ile anlaşmaşa vardığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 20:46 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:46
        Kırmızı-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, City Group bünyesindeki ESTAC Troyes kulübünden Kouadou Jaures Assoumou'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.


        Açıklamada, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edildiği belirtildi.

