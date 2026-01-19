Habertürk
Habertürk
        Vezirköprü'de fırınlara yönelik denetim yapıldı

        Vezirköprü'de fırınlara yönelik denetim yapıldı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde zabıta ekipleri, fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 19:00 Güncelleme: 19.01.2026 - 19:09
        Vezirköprü'de fırınlara yönelik denetim yapıldı
        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde zabıta ekipleri, fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, ekmek ve unlu mamullerin gramajları, fiyat tarifelerine uygunluğu, hijyen şartları ile iş yerlerinin ruhsat durumları kontrol edildi.

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ün talimatıyla gerçekleştirilen denetimlerin, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

        Denetimler sırasında mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen fırınlara yasal işlem uygulandı.

