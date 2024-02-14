Samsun'da aranan 26 kişi yakalandı

Bu kişilerden 14 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 25 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Ekipler, aralarında "hırsızlık, uyuşturucu kullanma, başkasına ait kartları kullanma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan 6 kişinin de bulunduğu 26 kişiyi yakaladı.

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