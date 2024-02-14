Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da aranan 26 kişi yakalandı

        Samsun'da aralarında 6 hükümlünün de yer aldığı aranan 26 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:18 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da aranan 26 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da aralarında 6 hükümlünün de yer aldığı aranan 26 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, aralarında "hırsızlık, uyuşturucu kullanma, başkasına ait kartları kullanma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan 6 kişinin de bulunduğu 26 kişiyi yakaladı.

        Bu kişilerden 14 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 25 kesici ve delici alet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Yangın çıkarmak isteyen teröristlere dava!
        Yangın çıkarmak isteyen teröristlere dava!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi 19 Mayıs'ta aday tanıtım toplantısı yaptı
        Yeniden Refah Partisi 19 Mayıs'ta aday tanıtım toplantısı yaptı
        Samsun'da güven huzur uygulaması yapıldı
        Samsun'da güven huzur uygulaması yapıldı
        Samsun'da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        DSİ Genel Müdürü Balta'dan, 21 yılda Samsun'a yapılan yatırımlarla ilgili a...
        DSİ Genel Müdürü Balta'dan, 21 yılda Samsun'a yapılan yatırımlarla ilgili a...
        Samsun'da sanayicilere "model fabrika" tanıtımı yapıldı
        Samsun'da sanayicilere "model fabrika" tanıtımı yapıldı
        Samsun'da 155 öğrenciye SİBERAY programı kapsamında bilgi verildi
        Samsun'da 155 öğrenciye SİBERAY programı kapsamında bilgi verildi