Samsun'da aranan 26 kişi yakalandı
Samsun'da aralarında 6 hükümlünün de yer aldığı aranan 26 kişi yakalandı.
Samsun'da aralarında 6 hükümlünün de yer aldığı aranan 26 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, aralarında "hırsızlık, uyuşturucu kullanma, başkasına ait kartları kullanma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan 6 kişinin de bulunduğu 26 kişiyi yakaladı.
Bu kişilerden 14 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 25 kesici ve delici alet ele geçirildi.
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