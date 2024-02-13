Samsun'da sanayicilere "model fabrika" tanıtımı yapıldı

Samsun'da, iş dünyasına yönelik Model Fabrika Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Erten, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sanayide üretimi artırmak adına yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Erten, üretimi artırmak için yatırım yapılması gerektiğini ancak yatırım yapılmasının maliyetleri de artırdığını ifade ederek, "Doğru alana yatırım yapmadığınız zaman yatırımların boşa gitme ihtimali de var. Elinizdeki üretim faktörlerini artırmadan da daha fazla üretim yapmanın yolları var." dedi.

Bunların başında AR-GE faaliyetlerinin geldiğini, kalkınmış ülkelerin AR-GE'ye ciddi kaynak ayırdıklarını aktaran Erten, "Türkiye'de de son yıllarda ciddi bir bilinçlenme var. Özellikle son 30 yıl içerisinde teknoloji geliştirme bölgelerimizin sayısında, AR-GE merkezi kuran firmalarımızın sayısında çok hızlı artış var. Bugün burada size anlatacağımız yol aslında üçüncü yol. Yani araştırma, geliştirme yapmadan yeni sabit bir yatırım yapmadan da aslında üretkenliğinizi çok ciddi oranda artırma imkanınız var." diye konuştu.

- "Yeni model fabrika açacağımız illerimizden bir tanesi de Samsun"

Yalın dönüşüm modelinden bahseden Erten, şöyle devam etti:

"Bir tesiste yine mevcut makine ekipman donatısıyla ek bir şey almadan sadece o tesisteki üretim süreçlerini optimize ederek belki makinelerin yerleşim planını değiştirerek, israfları en aza indirerek hiçbir ek yatırım yapmadan aslında o tesisteki üretkenlik düzeyinde yüzde 50'nin üzerinde verimlilik artışı sağlamak mümkün. İşte model fabrikalar da bunun için var. Biz Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü olarak şu ana kadar 8 ilimizde model fabrika hizmetlerini yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu sayıyı da 14'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni model fabrika açacağımız illerimizden bir tanesi de Samsun. Model fabrika şu an büyük ölçüde hizmete hazır. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde tamamen hizmet verecek duruma gelecek. Samsunlu sanayicilerimize ve çevre illerdeki Karadenizli sanayicilerimize hizmet verebilecek duruma gelecek."

Samsun Valisi Orhan Tavlı da verimliliği ve üretkenliği artırırken diğer taraftan bu süreçte işbirliğini artırmak istediklerini söyledi.

Tavlı, üretimde değişim ve dönüşüme ayak uydurulmasının önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bir taraftan ülkemize, bölgemize, Samsun'a değer katarken bir taraftan da dünyayla rekabet etme yolunda atacağımız adımlarda önemli merhaleler olacak. Çünkü küreselleşen dünyada çok güçlü bir rekabet var ve şunu görüyoruz, kamu, özel sektör, akademik dünya işbirliğinde olduğu zaman rekabette her zaman öne geçiyoruz. Öne geçerken de hem bölgemiz için hem Samsun için üretirken bir taraftan da insanlık için üretiyoruz. Burada üretimde savunma sanayinden sağlıkta kullanılan cerrahi el aletlerine kadar insan yaşamının her alanına hizmet eden üretim şekilleriyle karşılaşıyoruz."

Konuşmaların ardından model fabrika direktörleri tarafından katılımcılara sunum yapıldı.