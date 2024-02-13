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        Samsun'da Aşık Veysel'in "insansı robotu" konser verdi

        Samsun'da, aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "insansı robotu" sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:36 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:01
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        Samsun'da Aşık Veysel'in "insansı robotu" konser verdi
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        Samsun'da, aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "insansı robotu" sahne aldı.

        Silikon ve android heykeller üzerine çalışmalar yürüten Adil Çelik tarafından yaklaşık 10 ayda Aşık Veysel'in fiziksel özelliklerine göre tasarlanan insansı robot, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde öğrencilerle buluşturuldu.

        Aşık Veysel'in insansı robotu, türküleri içine yerleştirilen cihaz sayesinde yapay zeka ile seslendirdi.

        Çelik, gazetecilere, Aşık Veysel robotunun Cumhuriyet'in 100. yılı ile Aşık Veysel'in ölümünün 50. yılı kapsamında yapıldığını söyledi.

        Geçen yılın "Aşık Veysel Yılı" olarak belirlendiğini hatırlatan Çelik, "Kendi müzem için tasarlamış olduğum bir çalışmaydı. Ülkemizin vizyonuna uygun ve güzel şekilde tanıtımına katkı sağlaması, Veysel'imizin önemli bir ozanımız olması sebebiyle dünyada daha iyi tanınması, çocuklarımızın, gençlerimizin değerlerimizi daha çok algılaması açısından bu çalışmayı yaptım." dedi.

        Robotun 5 türkü okuduğunu, tüm kas özelliklerine sahip olduğunu anlatan Çelik, "Yapay zeka ile çalışacak bazı bölümler daha var. Onları henüz uygulamadık ama ortamın sıcaklığına göre terleme yapabiliyor. Normal bir insan şeklinde karakterleri yansıtıyor." ifadesini kullandı.

        Çelik, Aşık Veysel'i mevcut şartlar içinde en iyi şekilde yansıtmaya çalıştığını aktardı.

        Ahmet Sarı Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Servet Selim Çetinkaya ise robotu görmekten dolayı sevinçli olduğunu dile getirerek, "Ellerinin hareketlerini gördüm. Türküleri çok güzeldi. Arkadaşlarımla bunun hakkında çok sohbet ettik. Eğlenceliydi." diye konuştu.

        Hiranur Arslan da robotu gördüğünde heyecanlandığını, insandan ayırt etmenin zor olduğunu kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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