Samsun'da silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.
Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'nde E.D (24), aralarında husumet bulunan H.K'yi (29) bacağından silahla yaraladı.
H.K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürleri ekiplerince yürütülen çalışma sonucu zanlı, Tekkeköy ilçesinde saklandığı evde suç aletiyle yakalandı.
E.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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