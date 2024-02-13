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        Samsun'da silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı

        Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:00 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:00
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        Samsun'da silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'nde E.D (24), aralarında husumet bulunan H.K'yi (29) bacağından silahla yaraladı.

        H.K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürleri ekiplerince yürütülen çalışma sonucu zanlı, Tekkeköy ilçesinde saklandığı evde suç aletiyle yakalandı.

        E.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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