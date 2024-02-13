Aşık Veysel'in insansı robotu, öğrencilere konser verdi

SAMSUN'da Cumhuriyet'in 100´üncü yılı ve Aşık Veysel'in ölümünün 50'nci yılı nedeniyle, Aşık Veysel'in insansı robotu yapıldı. İnsansı robot, öğrencilere 5 türkülük konser verdi.

Samsun'da ünlü heykel sanatçısı ve robot teknolojileri uzmanı Adil Çelik tarafından Aşık Veysel'in insansı robotu yapıldı. Veysel'in beden ölçülerine yüzde 99 oranında uygun olan robot, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde öğrencilere konser verdi. İçerisindeki teknoloji sayesinde ortam sıcaklığına göre terleyen insansı robot, jest ve mimiklerini de okunan türküye uygun olarak yapıyor. 2023 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından Aşık Veysel Yılı ilan edildiğini ve bu nedenle robot çalışmasına başladığını söyleyen sanatçı Adil Çelik, "Tamamen bittiğinde çok daha farklı bir boyuta gelecek" dedi.

'ORTAM SICAKLIĞINA GÖRE TERLEYEBİLİYOR'

Çalışmayı Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve Aşık Veysel'in ölümünün 50'nci yılına özel olarak yaptığını söyleyen Çelik, "Cumhurbaşkanlığımızın geçtiğimiz yılı Aşık Veysel Yılı ilan etmesi sebebiyle, benim de daha önceden kendi müzem için tasarlamış olduğum bir çalışmaydı. Bu çalışmayı daha öne alarak ülkemizin vizyonuna uygun, güzel bir şekilde ülkemizin tanıtımına katkı sağlaması için yapmıştım. Daha önce de bu tür çalışmalar yapıyordum. Aşık Veysel özel bir sanatçı. Ülkemiz için de çok önemli bir değer. Bunu mevcut imkan ve şartlarla yapmaya çalıştık. Çalışmamızda 5 türkü okuyor. Yapay zeka ile de ilgili bölümler var fakat henüz içerisine uygulamadık ama ortamın sıcaklığına göre terleme yapabiliyor. Normal insanın karakterlerinin hepsini yansıtıyor. Edinmiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda yüzde 99 oranında birebir ölçülerde yapıldı. Olabildiğince Aşık Veysel'i yansıtmaya çalıştık" diye konuştu.