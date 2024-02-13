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        Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri hizmete girdi

        Büyük bölümü tamamlanan Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri, kısmi olarak hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:17 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:21
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        Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri hizmete girdi
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        Büyük bölümü tamamlanan Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri, kısmi olarak hizmet vermeye başladı.

        Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çalışmaları kısmen tamamlanan ve kısmi olarak hizmete açılan pazar yerini gezerek, pazarcı esnafı ile sohbet etti.

        Havza Zabıta Müdürü Erhan Demir ile pazar yerinde incelem yapan Özdemir, alışveriş yapan vatandaşlarla da görüştü.

        Pazar yerinde Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından hijyen kuralları ve fiyat etiketi konularında uyarı yapılırken, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından pazarcı esnafına çöp poşeti dağıtımı gerçekleştirildi.

        Özdemir, pazar esnafının yerlerini alarak kısmi olarak hizmete başladıklarını belirterek, "Pazar yerimizin inşası kısa sürede tamamlanacak. Eksiklerimizi tamamlayarak halkımızı yağışlı havalarda çamurdan, yazın sıcaktan koruyacak pazar yerimizi hizmete açacağız. Esnafımızdan ricamız, pazar yerimizin temiz tutulması ve kuralara uymaları." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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