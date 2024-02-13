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        Samsun'da 155 öğrenciye SİBERAY programı kapsamında bilgi verildi

        Samsun'da 155 öğrenciye SİBERAY programı kapsamında düzenlenen seminerlerde bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:02 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:02
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        Samsun'da 155 öğrenciye SİBERAY programı kapsamında bilgi verildi
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        Samsun'da 155 öğrenciye SİBERAY programı kapsamında düzenlenen seminerlerde bilgi verildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince SİBERAY Programı kapsamında, Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine seminer verildi.

        Seminerlerde siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında toplam 155 öğrenciye ulaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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