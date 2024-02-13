Samsun'da 155 öğrenciye SİBERAY programı kapsamında bilgi verildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince SİBERAY Programı kapsamında, Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine seminer verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.