Samsun'da 155 öğrenciye SİBERAY programı kapsamında bilgi verildi
Samsun'da 155 öğrenciye SİBERAY programı kapsamında düzenlenen seminerlerde bilgi verildi.
Samsun'da 155 öğrenciye SİBERAY programı kapsamında düzenlenen seminerlerde bilgi verildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince SİBERAY Programı kapsamında, Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine seminer verildi.
Seminerlerde siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında toplam 155 öğrenciye ulaşıldı.
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