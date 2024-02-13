Samsun'da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da hırsızlık suçundan 29 yıl 9 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da hırsızlık suçundan 29 yıl 9 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında, 29 yıl 9 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y, Canik ilçesindeki ikametinde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, adli mercilere sevk edildi.
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