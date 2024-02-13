Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da hırsızlık suçundan 29 yıl 9 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 21:24 Güncelleme: 13.02.2024 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da hırsızlık suçundan 29 yıl 9 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında, 29 yıl 9 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y, Canik ilçesindeki ikametinde yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, adli mercilere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Finlandiya’nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Stubb
        Finlandiya’nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Stubb
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        Beşiktaş, Al-Musrati'nin opsiyonunu kullandı
        Beşiktaş, Al-Musrati'nin opsiyonunu kullandı
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        TFF'den Eryaman kararı!
        TFF'den Eryaman kararı!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'

        Benzer Haberler

        DSİ Genel Müdürü Balta'dan, 21 yılda Samsun'a yapılan yatırımlarla ilgili a...
        DSİ Genel Müdürü Balta'dan, 21 yılda Samsun'a yapılan yatırımlarla ilgili a...
        Samsun'da sanayicilere "model fabrika" tanıtımı yapıldı
        Samsun'da sanayicilere "model fabrika" tanıtımı yapıldı
        Samsun'da 155 öğrenciye SİBERAY programı kapsamında bilgi verildi
        Samsun'da 155 öğrenciye SİBERAY programı kapsamında bilgi verildi
        Aşık Veysel'in insansı robotu, öğrencilere konser verdi
        Aşık Veysel'in insansı robotu, öğrencilere konser verdi
        Samsun Çarşamba Havalimanı ocak ayında 121 bin 462 yolcuya hizmet verdi
        Samsun Çarşamba Havalimanı ocak ayında 121 bin 462 yolcuya hizmet verdi
        Samsun'da Aşık Veysel'in "insansı robotu" konser verdi
        Samsun'da Aşık Veysel'in "insansı robotu" konser verdi