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        DSİ Genel Müdürü Balta'dan, 21 yılda Samsun'a yapılan yatırımlarla ilgili açıklama:

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Akif Balta, Samsun'da son 21 yılda hayata geçirdikleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:46 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:46
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        DSİ Genel Müdürü Balta'dan, 21 yılda Samsun'a yapılan yatırımlarla ilgili açıklama:
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Akif Balta, Samsun'da son 21 yılda hayata geçirdikleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Balta, yazılı açıklamasında, Samsun'a son 21 yılda DSİ tarafından 32 milyar 281 milyon 209 bin 812 liralık yatırım yapıldığını, 9 baraj ve 1 sel kapanı inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduklarını belirtti.

        Bu barajların en önemlilerinden birinin 19 Mayıs Barajı olduğuna işaret eden Balta, "19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile civar yerleşim yerlerinde arazileri sulayan baraj, 2017 yılında hizmete alındı. Diğer önemli barajlar Derinöz, Ladik ve Fındıcak barajlarıdır. Samsun'da kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek üç baraj daha inşa ediyoruz. Bunlardan biri 15 bin 400 dekar araziyi sulayacak, Terme ve Salıpazarı ilçelerimizi taşkınlardan koruyacak Salıpazarı Barajı'dır. Diğerleri ise 3 bin 600 dekar araziyi sulayacak Asarcık Armutlu Barajı ile Vezirköprü Doluca Barajı'dır." ifadelerini kullandı.

        Samsun'un mümbit topraklarını suya kavuşturduklarını vurgulayan Balta, "Bu bereketli topraklara bereket katmak için 15 çok önemli sulama tesisi inşa ettik. Son 21 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 559 bin 900 dekar araziyi sulamaya açtık, çiftçilerimize yıllık 3 bin 362 milyon lira ilave zirai gelir sağladık. İnşaat çalışmaları devam eden 5, proje ve planlama safhasında ise 11 sulama tesisi bulunmaktadır. Taşkın koruma tesisleriyle halkımızı ve toprağımızı koruduk." bilgisini verdi.

        Samsun için taşkın koruma tesislerinin önemine dikkati çeken Balta, "Samsun'da 127 taşkın koruma tesisi inşa ederek şehir merkezi, 151 meskun mahal ve 30 bin 85 dekar alanı taşkınlardan koruduk. 14 taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

        Balta, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağı daha kıymetli hale getirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "2003'ten bugüne kadar 202 bin 800 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Samsun'da 36 yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projeler hakkında Samsunlulardan, özellikle de tesislerimizden faydalanan çiftçilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler, bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle Türkiye Yüzyılı idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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