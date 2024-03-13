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        Samsun sahilinde kadın cesedi bulundu

        SAMSUN'un İlkadım ilçesi sahilinde kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:33 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:35
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        Samsun sahilinde kadın cesedi bulundu
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesi sahilinde kadın cesedi bulundu. Cesedin Hamide Urkapu’ya (66) ait olduğu belirlenirken, ölümüyle ilgili araştırma başlatıldı.

        İlkadım ilçesi Tütün İskelesi zabıta ekipleri, kıyıya yakın yerde denizde bir kadın cesedi gördü. Ekipler, kadını kıyıya çıkarıp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede cesedin 3 çocuk annesi Hamide Urkapu’ya ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, kadının ölümüyle ilgili araştırmaya başlandı.

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