Bakan Ersoy: Müzecilikte örnek alınan bir Türkiye var (2)

SAMSUNTURİZM MASTER PLANI LANSMANI'NA KATILDI

Samsun'da Panorama 1919 Müzesi'ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ardından Samsun Turizm Master Planı Lansmanı'na katıldı. Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen lansmana Ersoy'un yanı sıra, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve protokol üyeleri katıldı.

'2021 YILINDA TÜRKİYE ANA PLANI'MIZI GÜNCELLEDİK'

Burada konuşan Ersoy, "Dünyada yaşanan gelişmelerin hemen her alanda, algıda ve eylemde bir değişimi tetiklediğini hepimiz yakinen tecrübe ettik, ediyoruz. Edinilen bu tecrübeler insanların alışkanlıklarını, ihtiyaç, beklenti ve tercihlerini de etkiliyor, değiştiriyor. Turizm penceresinden bakarsak, bu fotoğraf çok daha net görülebilir. Özellikle 2020-2022 arası, belki de turizm sektörünün tarihindeki en büyük sınavdı. Covid-19'un dünyanın dönüşünü durdurduğunu gördük. Yaşadığımız bu benzersiz tecrübe doğrultusunda 2021 yılında, bütün paydaşlarımızla istişare ederek Türkiye Turizm Ana Planı'mızı güncelledik ve Türk turizmi için atılacak her adımın bu plana uyumlu olması gerekliliğini ortaya koyduk. Bugün sunumu yapılan Samsun Turizm Master Planı, bu anlamda çok değerli bir çalışma olmuştur. Bu plan her şeyden önce küresel ve bölgesel turizm değişimleri ile eğilimler doğrultusunda şekillenmiştir. Yine Türkiye Turizm Ana Planı'na uygun olarak sürdürülebilirlik, gelir, rekabet, teknoloji ve risk yönetimi vizyonunu güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Şöyle sürece bir baktığımızda genel arama konferanslarından tematik çalıştaylara, literatür ve kaynak taramasından geçmiş çalışmaların detaylıca incelenmesine kadar yoğun bir mesai harcandığını görüyoruz. Yaklaşık 3 aylık bu çok yönlü ve geniş katılımlı çalışmalar, Samsun için öncelikli politikaların belirlenmesini sağlamıştır. Elbette bu politikalar; ilimizin güçlü ve zayıf yönlerinin, fırsat ve tehdit alanlarının irdelenmesi ve bütün bunların doğrultusunda Samsun'un rekabet potansiyelinin ortaya konulması neticesinde ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

'SAMSUN'DA 14 TANE PROJE ORTAYA KONULMUŞTUR'

Turizm Ana Planı'nda 7 stratejik amaç ve hedef belirlediklerini ifade eden Ersoy, "Biliyorsunuz Turizm Ana Planı'nda 7 tane stratejik amaç ve hedef belirlemiştik. Yerli ve yabancı ziyaretçi sayısını, ortalama kalış süresini, turizm geliri ile rekabetçiliği ve sürdürülebilirliği artırmak; ayrıca turizmi il ve yıl geneline yaymak ve turizmde dijital entegrasyonu sağlamak. İllerin master planları hazırlanırken işte bu 7 ana hedef penceresinden bir değerlendirme yapılması; genel üzerinden özele odaklanılması, ilin sahip olduğu varlıklara, değerlere ve potansiyele en uygun amaç ve hedeflerin belirlenmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Samsun Turizm Master Planı’na baktığımda, bu yaklaşımım uygulandığını memnuniyetle görüyorum. Samsun için bu 7 temel başlık çerçevesinde 50 adet politika başlığı ve bunlarla ilgili 14 adet öncelikli alan belirlenmiş ve bunlara uygun olarak da Samsun'un turizmde gelecek kurgusunu oluşturan 14 tane proje ortaya konulmuştur" dedi.

'HER ŞEYİ, BAKANLIĞIMIZDAN BEKLEMELERİ DOĞRU DEĞİL'

Ersoy, "Büyükşehir belediyelerimizden master planlarını hazırlamalarını bekliyoruz. Bu, onların yerine getirmesi gereken bir görev. Turizmde yerel yönetimlerin her şeyi, bakanlığımızdan beklemesi doğru bir yaklaşım değildir. Diyelim ki bir bölgede turizmi güçlendirmek istiyorsunuz; bunun gerçekleşmesi için ilgilenilmesi gereken birçok başlık var. Eğer söz konusu bölgenin bütün potansiyelini bir faydaya dönüştürmek istiyorsanız; tarım, gastronomi, geleneksel sanatlar gibi yöresel zenginliklerin tanıtılması ve değerlendirilmesinden tutun da kültür varlıklarının korunması, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları yanında doğru ve sağlıklı yapılaşmanın gerçekleştirilmesi, doğal zenginliklerin koruma kullanma dengesi gözetilerek ekonomiye kazandırılması, doğru ve sürdürülebilir istihdam imkânlarının sağlanması gibi birçok politikanın uygulanması gerekiyor. Hemen hepsi belediyelerimizin yetki ve görev sahası içinde. Elbette bakanlık olarak daima belediyelerimizin yanındayız. Bugüne kadar gerek sorumluluklarımız çerçevesinde gerekse bizim görevimiz olmasa da ihtiyaç hasıl olduğunda belediyelerimizden desteğimizi esirgemedik. İnşa edilen eserler, yatırımlar ve ödenekler ortada. Son dönemde turizm bölgelerimizde büyük sıkıntı haline gelen atık su arıtma tesisi projelerini bakanlık olarak üstlendik, tamamladık ve hizmete açtık. Bunu yaparken de bir ayrım gözetmedik. Gözettiğimiz tek şey; şehirlerimizin ve turizmimizin değer kaybetmemesi olmuştur. Samsun örneğinden bütün belediyelerimizin ilham almasını temenni ediyorum. Şehrinizin potansiyelini en iyi sizler bilmek durumundasınız. Aynı hassasiyet ve titizlikle sizler de çalışmalarınızı bir an evvel gerçekleştirin ki omuz omuza verip, hayata geçirelim; kazanan turizmimiz, şehirlerimiz ve ülkemiz olsun" diye konuştu.

'2023'Ü YİNE REKORLARLA KAPATTIK'

Turizm sektöründe 2023'te rekor kırıldığını anlatan Ersoy, "Savaşlar, insani krizler, afetler, siyasi gerilimler ve küresel ekonomik dalgalanmalar, öznesi insan olan turizmi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ancak Türk turizmini ileriye taşıma kararlılığımızdan hiçbir zaman ödün vermedik ve neticede 2023'ü yine rekorlarla kapattık. Ziyaretçi sayımız 56,7 milyon kişi oldu, yüzde 10'luk artış yakaladık. Turizm gelirimiz 54,3 milyar dolar olarak gerçekleşti, yüzde 17 artış sağlamış olduk. Kişi başı gecelik harcamayı ise 99 dolara yükselttik. Başarıyı getiren unsurlardan biri şüphesiz TGA. Kurulduğu 2019 yılından bugüne tanıtım, iletişim ve durum yönetimi başlıklarında, kendisinden 60-70 yıl önce kurulmuş uluslararası kurumların arasından sıyrılmış ve muazzam bir iş çıkarmıştır. Bugün de bu performansını devam ettirmektedir. Öyle ki bugün Türkiye dünyanın en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülkesi konumuna gelmiştir" dedi.

'NİCELİKTEN NİTELİĞE GEÇİŞİ BAŞLATTIK'

Turizmde 60'tan fazla ürün sunan bir Türkiye olduğunu aktaran Ersoy, "Başarı için önemli bir diğer unsur ise ürün ve pazar çeşitliliği. Türk Hava Yolları'nın uçtuğu her destinasyonu, kendimize pazar olarak gören bir anlayışla çalışmalarımızı planladık ve uyguladık. Ayrıca ülkemizin ana turizm destinasyonlarına doğrudan uçuş sayılarını artırdık. Bunların sonuç vermesi için de farklı turist profillerini cezbedecek ürün çeşitliliği sunmaya başladık. Bugün gastronomiden arkeolojiye, mavi yolculuktan tren yolculuğuna, inanç rotalarından festivallere kadar 60'tan fazla ürün sunan bir Türkiye var. Son olarak nicelikten niteliğe geçişi başlattık. Zaten diğer iki unsurun da kendi içinde asli hedefi, nitelikli turisti ülkemize getirmekti. Turizm gelirlerimizin ulaştığı seviye ve kişi başı gecelik harcamada yakaladığımız ciddi yükseliş ivmesi, bunu da başardığımızın rakamsal ispatıdır. Elbette bu 3 temel unsurun altında yürütmekte olduğumuz birçok farklı çalışma var. Nitelikli personel için eğitimde çok ciddi bir değişim sağladık. Kazıların 12 aya yayılması ve 'Geleceğe Miras' projeleriyle Türk arkeolojisinin altın çağını başlattık. Geleceğin trendlerini bugünden ülkemize kazandırdığımız özgün ve öncü sertifikasyon uygulamaları ile Türkiye'yi dünyanın örnek aldığı ülke konumuna getirdik. 2021’de İstanbul’da başlattığımız ve bu yıl 7 bölgemizdeki 16 şehirde düzenleyeceğimiz Kültür Yolu Festivalleri ile sıfırdan uluslararası bir Türkiye markası bina ettik. Proje ve eserlerimizin listesi, uzayıp gidiyor. Kültür-sanat merkezleri, altyapı yatırımları, Mavi Bayrak, Michelin Rehberi, 5 yıldız konforundaki ücretsiz halk plajları, ağırlama etkinlikleri, dünya lideri dijital platformlar derken nihayetinde 12 aya ve 81 ile yayılmış bir Türk turizminin önünü açtık. Bütün bunları yerelden genele her ayrıntıyı düşünerek hesap ederek; bugünü doğru şekilde analiz edip, yarını doğru şekilde öngörerek başardık. 'Türkiye Yüzyılı'nda da Türk turizmini dünyadaki zirve yarışının değişmez isimlerinden biri yapmanın kararlılığını taşıyoruz. Kazanımlarımızı koruyacak, sürdürülebilirliğin tesis edildiği bir sektörle ve bütün paydaşlarımızla omuz omuza inşallah yeni başarılara ve rekorlara ulaşacağız" diye konuştu.