Beyin ölümü gerçekleşen Ali, 3 hastaya can, 2 hastaya ışık olacak

SAMSUN'da motosiklet kazasından yaralanıp, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ali Kara'nın (24) bağışlanan karaciğer, böbrekleri ve korneaları 5 hastaya hayat verecek.

Samsun'da 21 Mart’ta motosikletiyle kaza yapan Ali Kara'nın, dün akşam tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Hastane Organ ve Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin aile ile görüşüp organların bağışlanması konusunda onay alması üzerine, harekete geçildi. Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörleri Dr. Çağatay Erman Öztürk ve Dr. Recep Erik tarafından Ali Kara'nın alınan karaciğeri Erzurum'a, böbrek ve korneaları ise Samsun'daki hastalar için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.