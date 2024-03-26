Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Ş. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Otomobil ile sürücü ve araçta bulunan T.A’nın üzerinde yapılan aramada, toplam 19,27 gram esrar ele geçirildi.

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