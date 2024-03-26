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        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Samsun'da seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Samsun'un Atakum ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 17:41 Güncelleme: 26.03.2024 - 17:41
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        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Samsun'da seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı
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        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Samsun'un Atakum ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.

        İnce, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de korku üzerine siyaset yapıldığını öne sürerek, "İktidardaki Erdoğan diyor ki 'Bana oy vermezseniz hizmet getirmem.' Hem de bunu Hatay'da söyleyebiliyor. Muhalefet ise korkutarak yapıyor işi. 'Bana oy vermezseniz AKP gelir.' Muhalefet kolay yolu seçiyor." dedi.

        CHP'yi eleştiren İnce, "Toplama ve çarpmayla uğraşıyor muhalefet. Ona göz kırpalım 3 puan ondan alalım, buna göç kırpalım 5 puan bundan alalım, toplayalım... Öyle olmaz. Zor olan, doğru olandır. İdeolojini anlatacaksın, projelerini anlatacaksın, halkı ikna edeceksin. Bunun üzerine kurulu bir siyaset yok Türkiye'de." ifadelerini kullandı.

        Memleket Partisi olarak ülkeye "3 A"yı önerdiklerini anlatan İnce, "'Akıl, adalet, ahlak' diyoruz, dik duruşu, omurgayı öneriyoruz. Oy oranı sonraki iş. Önce duruş meselesi, önce omurga. Memleket Partisi olarak duruşumuz belli. 'Üçüncü yol' diyoruz. Son günlerde hırsızlık yapıyorlar, üçüncü yolu birileri çalmaya çalışıyor. 'Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan' diyoruz, onu çalmaya çalışıyorlar. Para çalan siyasetçileri gördüm ama slogan çalan siyasetçileri de yeni görüyorum." diye konuştu.

        İnce, Türkiye'yi dolaşarak millete dertlerini anlattıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bugün Özgür Bey, nereden çıktıysa 6 sene geçmiş üstünden, 'Seçim gecesi neredeydin?' diyor. Ben de diyorum ki ona, 'Senin ustan olduğunu açıklayan Engin Altay'a sor. O sana, 'Benim çırağımdır' demişti. O gece Engin Altay yanımdaydı. Ustana sor ama CHP'nin sisteminin nasıl çöktüğünü ustan anlatsın sana ama ben senin ne yaptığını biliyorum. O gece Muharrem İnce kazanamadı diye, HDP barajı geçti diye ayakların havadaydı, zıplıyordun, oynuyordun. Şahitleri var bunun. Konuşturmayın beni. Açtırmayın kutuyu, söyletmeyin kötüyü. Konuşursam fena konuşurum. Onun için Özgür Bey, sus, işine bak. CHP'nin tarihine en kısa süreli genel başkan olarak geçme, 'İzmir'i tehlikeye atma' diyorum, altındaki mesajı sen alırsın. Bu kadarını söyleyeyim şimdilik. Ben işime, gücüme bakıyorum."

        İnce, daha sonra seçim otobüsüyle kentte vatandaşları selamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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