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        Düğünde silahla havaya ateş ederek ölüme neden olan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

        Samsun'un Bafra ilçesinde düğünde silahla havaya ateş etmesi sonucu bir kişinin ölümüne neden olan sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 13:52 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:52
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        Düğünde silahla havaya ateş ederek ölüme neden olan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düğünde silahla havaya ateş etmesi sonucu bir kişinin ölümüne neden olan sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, düğünde silahla ateş ederek Ömer Yılmaz'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Tuncay K. ile taraf avukatları katıldı.

        Tuncay K, son savunmasında olaydan dolayı üzgün olduğunu, Yılmaz'ı öldürme kastı bulunmadığını belirterek, ölen kişinin ailesine başsağlığı diledi.

        Mahkeme heyeti, "Olası kastla dikkatsizlik ve tedbirsizlikle ölüme sebebiyet verme" suçundan sanığın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

        Bafra ilçesi Karpuzlu Mahallesi'nde geçen yıl 2 Eylül'de bir düğünde Tuncay K'nin silahla havaya ateş etmesi sonucu yakındaki Ömer Yılmaz'ın (34) başına kurşun isabet etmiş, Yılmaz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Bir süre sonra jandarmaya teslim olan Tuncay K, tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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