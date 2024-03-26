Havza Kaymakamlığı Bocce Turnuvası başladı

Havza Kaymakamlığı tarafından Havza Belediyesi ve Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Merkezi işbirliği ile düzenlenen kurumlar arası bocce turnuvası başladı.

Müsabakaya 13 takım 4 grup halinde katıldı. Havza Spor Salonu'nda oynanan turnuvanın müsabakaları A grubu maçları ile başladı.

Grubun ilk maçında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü rakibi Havza YEG Derneği'ni 12-10 yendi.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, turnuvaya 13 kurumun katıldığını ve katılan takımların 4 gurupta mücadele edeceğini belirterek, "Havza Kaymakamlığımız himayesinde düzenlenen turnuvada amacımız kurumlarımız arasındaki diyaloğu geliştirmek ve kurumlarımızda çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak. Turnuvaya katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.