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        Havza Kaymakamlığı Bocce Turnuvası başladı

        Havza Kaymakamlığı tarafından Havza Belediyesi ve Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Merkezi işbirliği ile düzenlenen kurumlar arası bocce turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 12:22 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:22
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        Havza Kaymakamlığı Bocce Turnuvası başladı
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        Havza Kaymakamlığı tarafından Havza Belediyesi ve Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Merkezi işbirliği ile düzenlenen kurumlar arası bocce turnuvası başladı.

        Müsabakaya 13 takım 4 grup halinde katıldı. Havza Spor Salonu'nda oynanan turnuvanın müsabakaları A grubu maçları ile başladı.

        Grubun ilk maçında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü rakibi Havza YEG Derneği'ni 12-10 yendi.

        Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, turnuvaya 13 kurumun katıldığını ve katılan takımların 4 gurupta mücadele edeceğini belirterek, "Havza Kaymakamlığımız himayesinde düzenlenen turnuvada amacımız kurumlarımız arasındaki diyaloğu geliştirmek ve kurumlarımızda çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak. Turnuvaya katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Uzun, turnuvanın 04 Nisan tarihinde oynanacak final maçı ile sona ereceğini kaydetti.

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