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        Havza'da şehit yakınları ve gazi ailelerine iftar

        Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 09:52 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:52
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        Havza'da şehit yakınları ve gazi ailelerine iftar
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        Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar verildi.

        Özel bir tesiste düzenlenen iftar programında, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

        Şehit yakınları ve gaziler ile yakından ilgilenen Havza Kaymakam Mustafa Ayvat, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile aynı sofrayı, aynı lokmayı paylaşmaktan onurluyuz. Sizler bizlere vatanın emanetisiniz ve sizlere her zaman kapımız açık. Bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza sağlıklı uzun ömürler dilerim." dedi.

        Muharip Gaziler Derneği Havza Şube Başkanı Harun Saat da bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin sağlanması adına önemli olduğunu vurguladı.

        İftar programına, şehit yakınları, gaziler ve aileler ile protokol üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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