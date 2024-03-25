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        Samsun Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı yarı finale kaldı

        Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı, Amasya'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:26 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:26
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        Samsun Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı yarı finale kaldı
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        Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı, Amasya'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale katılacak.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023-2024 Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında gerçekleştirilen Gençler Futsal Grup müsabakalarında yer alan lise öğrencileri, Samsun birincisi olarak Amasya'da yapılan Türkiye Geneli Okul Sporları Genç Erkekler Futsal Bölge Elemeleri'ne katıldı.

        Müsabakalarda birinci olarak ikinci tura geçmeyi başaran ekip, katıldığı maçlarda Bolu temsilcisini 6-1, İstanbul temsilcisini 3-2 ve Amasya ekibini 3-2 yenerek yarı final grubuna katılmaya hak kazandı.

        Karabük'te düzenlenecek yarı final maçlarında Samsun'un tek temsilcisi olarak sahaya çıkacak Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı, başarısını sürdürmek için mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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