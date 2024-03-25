Samsun Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı yarı finale kaldı

Karabük'te düzenlenecek yarı final maçlarında Samsun'un tek temsilcisi olarak sahaya çıkacak Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı, başarısını sürdürmek için mücadele edecek.

Müsabakalarda birinci olarak ikinci tura geçmeyi başaran ekip, katıldığı maçlarda Bolu temsilcisini 6-1, İstanbul temsilcisini 3-2 ve Amasya ekibini 3-2 yenerek yarı final grubuna katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023-2024 Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında gerçekleştirilen Gençler Futsal Grup müsabakalarında yer alan lise öğrencileri, Samsun birincisi olarak Amasya'da yapılan Türkiye Geneli Okul Sporları Genç Erkekler Futsal Bölge Elemeleri'ne katıldı.

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