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        Samsun Valisi Tavlı, gazetecilerle iftar programında bir araya geldi

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 21:45 Güncelleme: 24.03.2024 - 21:45
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        Samsun Valisi Tavlı, gazetecilerle iftar programında bir araya geldi
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        Samsun Valisi Orhan Tavlı, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

        Tavlı, Samsun Valiliğince kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, basın mensuplarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Basın mensuplarının öneminden bahseden Tavlı, "Samsun Valiliğine bağlı kamu kurum ve kuruluşları nasıl kamu hizmeti üretiyorsa sizler de vatandaşımızı aydınlatıcı bilgilerle kamu hizmeti üretiyorsunuz. Bu nedenle vatandaşımızı doğru, gerçekçi tarafsız haberlerle bilgilendiren, sahada emek harcayan gazetecilere teşekkür ederim." diye konuştu.

        Program sonunda Vali Tavlı, gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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