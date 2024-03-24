Samsun'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Yapılan çalışmalar neticesinde, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, tehdit, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından 17 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. yakalandı.

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