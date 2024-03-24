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        Samsun'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde 17 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 15:02 Güncelleme: 24.03.2024 - 15:02
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        Samsun'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde 17 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, aranan şahıslara yönelik ortak operasyon gerçekleştirildi.

        Yapılan çalışmalar neticesinde, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, tehdit, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından 17 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. yakalandı.

        Şahıs tutuklanarak Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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